Pontina chiusa e code che già hanno raggiunto e superato i 3 km in direzione della capitale. Un incidente che vede coinvolte tre autovetture, di cui una si è ribaltata, si è verificato all'altezza del km 51 e 900 proprio davanti allo stabilimento della Abbvie. Sul posto oltre al personale del 118 che ha provveduto a soccorrere i tre conducenti, sono giunti anche gli agenti della polizia stradale di Aprilia che stanno effettuando i rilievi. Al momento il traffico è bloccato e deviato nelle due uscite di campo verde sulla corsia laterale. I tre feriti sono stati soccorsi dal personale del 118 intervenuto sul posto e trasferiti al pronto soccorso della clinica città di Aprilia, non sembrano essere in condizioni gravi.