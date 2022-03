Un enorme boato ha scosso la cittadinanza di Aprilia nel corso della nottata. A prendere fuoco è stata un'ambulanza del presidio del 118 situato in via Guarneville, nel quartiere Aprilia Centro. Sono esplose alcune bombole di ossigeno che si trovavano all'interno del mezzo, provocando un'esplosione e un fortissimo boato che ha spaventato tantissimi cittadini. L'incendio, che si è verificato dopo l'1.30, è stato domato dai vigili del fuoco che hanno eseguito i rilievi.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli