Una banda di ladri è finita in trappola l'altra sera mentre si dava da fare per svaligiare un'abitazione nella periferia di Latina, con uno degli scassinatori che è stato bloccato e arrestato dai Carabinieri impegnati nei controlli del territorio potenziati proprio per contrastare questo tipo di reati. A quanto pare si trattava di un sodalizio locale di specialisti dei furti in abitazione visto che i militari della Compagnia di Latina, diretti dal capitano Paolo Perrone, hanno stretto le manette ai polsi di Orazio Leone di 33 anni, latinense di Borgo Sabotino: a margine della convalida dell'arresto, il giudice ha disposto per lui gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in attesa di giudizio.

L'operazione è stata portata a termine da una pattuglia del Comando stazione di Borgo Grappa in strada Rio Martino, una traversa della statale Pontina al confine tra Latina e Sabaudia a sud del capoluogo. La banda di ladri, probabilmente tre o quattro in tutto i componenti, girava alla ricerca di abitazioni lasciate incustodite, ma quando si sono introdotti in una villetta, gli scassinatori hanno sottovalutato il rischio che il proprietario potesse rientrare da un momento all'altro. Cosa che si è verificata, visto che l'uomo si era assentato per una mezz'ora circa e quando ha notato presenze sospette al suo ritorno, non ha esitato a contattare il 112.