Alcune squadre dei vigili del fuoco stanno finendo di mettere in sicurezza tutta l'aria e soprattutto le tue abitazioni danneggiate dalle fiamme. Sono stati anche recuperate alcune delle bombole di ossigeno che a causa delle fiamme del calore sono state espulse dal veicolo di soccorso come proiettili e solo per un caso fortuito non hanno causato danni a persone

Esplosione e incendio nella notte nel deposito della ambulanze 6 ore fa Un enorme boato ha scosso la cittadinanza di Aprilia nel corso della nottata. A prendere fuoco è stata un'ambulanza del presidio del 118 situato in via Guarneville, nel quartiere Aprilia Centro. Sono esplose alcune bombole di ossigeno che si trovavano all'interno del mezzo, provocando un'esplosione e un fortissimo boato che ha spaventato tantissimi cittadini. L'incendio, che si è verificato dopo l'1.30, è stato domato dai vigili del fuoco che hanno eseguito i rilievi. di: La Redazione