Torna a fare vittime il covid 19 in provincia di Latina. La Asl segnala 5 decessi nelle ultime 24 ore, si tratta di anziani salvo una donna del 1956 di Terracina. Gli altri quattro sono due di Sabaudia, Minturno e Aprilia. Tutti quanti avevano patologie pregresse. Per quanto riguarda i contagi, sono 729 i casi, di cui 155 a Latina, 63 ad Aprilia, 65 a Formia, 73 a Terracina, 60 a Fondi e 42 a Sezze, solo per citare i comuni più colpiti. Il tutto a font di oltre 3500 tamponi effettuati. Sono guarite 231 persone, ricoverate in due trasferite in 4.