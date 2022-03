Inoltre, l'uomo possedeva anche due casseforti, di cui una vuota, mentre l'altra custodiva molte banconote di vario taglio, aclune messe in pacchetti termosaldati, per un totale di 40mila euro.

I fatti sono avvenuti nella giorata di ieri, dopo che i militari della locale Stazione, d'intesa con la Procura di Latina, procedevano alla perquisizione dell'abitazione dell'uomo, all'interno della quale venivano rinvenuti 150 grammi di cocaina suddivisa in due pacchetti elettrosaldati e altre dosi dello stupefacente già confezionate. Sempre nelle disponibilità dell'uomo è stato ritrovato un apparecchio rilevatore di banconote false.

È stato arrestato in flagranza di reato, un 70enne di Terracina, sorpreso con la droga in casa dai carabinieri della locale Compagnia.

