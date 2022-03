È stato arrestato con l'accusa di furto in abitazione, un 32enne di Latina già noto alle forze dell'ordine, sorpreso dai carabinieri da cui ha tentato anche di fuggire. I fatti sono avvenuti nel capoluogo, dove l'uomo era stato notato alla guida della propria vettura con fare sospetto da alcuni residenti, che hanno allertato i militari dell'Arma. I carabinieri hanno tempestivamente raggiunto il 32enne che, alla vista dei militari, ha tentato di darsi alla fuga, imboccando però una strada senza uscita, dove ha terminato la propria corsa.

Una volta con le spalle al muro, il 32enne è sceso dalla macchina tentando di disfarsi di alcune targhe, risultate poi contraffatte, che sarebbero state verosimilmente utilizzate per coprire la propria fuga, oltre che un walkie talkie utilizzato per contattare i complici, intenti in altre azioni delittuose.

Infatti, poco dopo, i carabinieri sono stati contattati da un uomo, appena rientrato in casa, che aveva trovato la propria abitazione a soqquadro. Da una prima ricostruzione, i complici dell'arrestato avrebbero portato via alcuni monili in oro, prima di darsi alla fuga. Sono in corso ulteriori accertamenti per identificare gli autori del colpo.