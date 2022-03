Arrestato per atti persecutori e revenge porn. Queste le accuse con cui i carabinieri di Norma hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per un uomo del posto, risultato colpevole dopo le indagini per avere divulgato foto e video di carattere pornografico della ex compagna, costretta a denunciare i fatti. L'uomo non ha mai accettato la fine della relazione, applicando una condotta violenta e persecutoria nei confronti della giovane donna. Il 25enne è infatti accusato anche di lesioni personali.