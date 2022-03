È stato arrestato un 46enne di Terracina, sorpreso con un ingente quantitativo di sostanza stupefacente in casa. I fatti sono avvenuti ieri, quando i carabinieri del Norm e della locale Stazione, procedevano alla perquisizione dell'uomo.

Durante l'attività, l'uomo veniva trovato in possesso di una cassaforte portatile di cui non conservava le chiavi. A seguito del rinvenimento, la cassaforte veniva portata presso la sede della Compagnia ed è stata aperta dai vigili del fuoco. All'interno c'erano sette pacchetti trasparenti elettrosaldati, al cui interno era conservata della cocaina, per complessivi 420 grammi.

Durante la perquisizione veniva inoltre rinvenuto un apparecchio per sottovuoto, utilizzato per preparare e conservare la sostanza stupefacente. L'uomo, incensurato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Latina.