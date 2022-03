Dopo il primo verbale avevano 10 giorni di tempo per poter rimuovere i cartelloni abusivi, vuoi perché installati senza autorizzazione, vuoi perché pericolosi come quello rimosso qualche giorno fa alla curva di Borgo San Michele. Invece quegli impianti pubblicitari in alcuni casi resistevano da mesi.

Da qualche settimana il personale di Anas e la Polizia stradale sono impegnati in una campagna volta a ripristinare non solo la legalità, ma anche e soprattutto la sicurezza su alcune delle strade locali. Dall'Appia alla Frosinone-Mare, passando per la Monti Lepini. In questi giorni è proprio la ss 156 la strada nel mirino con una serie di interventi che hanno portato alla demolizione di alcuni impianti pubblicitari piuttosto grandi.