Sono in corso le operazioni per soccorrere una donna rimasta bloccata sul promontorio del Circeo. Il personale in servizio sull'eliambulanza Pegaso 118 sta cercando di soccorrere l'escursionista salita con gruppo di amici.

A seguito di una caduta la donna avrebbe riportato un trauma ad una caviglia. Impossibile scendere in maniera autonoma.

Seguiranno aggiornamenti.