Due persone sono finite in ospedale questa mattina a seguito di un incidente stradale accaduto sulla tangenziale che raccorda la statale Appia nel territorio di Cisterna.

Il tremendo impatto è avvenuto alle prime luci dell'alba nel tratto compreso tra il viadotto di via Nettuno e la galleria. Due i veicoli, una Mazda e una Lancia Delta, hanno impattato frontalmente per cause al vaglio della Polizia di Stato. A riportare la peggio l'uomo alla guida dell'utilitaria giapponese, trasferito in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina (dov'è tutt'ora ricoverato), così come il conducente dell'altra vettura.

Oltre agli operatori sanitari ed agli agenti della Polizia di Stato, sulla tangenziale di Cisterna è sopraggiunta anche una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Latina col fine di agevolare l'intervento del 118 e mettere in sicurezza i mezzi incidentati.