Per adesso i rifiuti di Roma verranno stoccati anche ad Aprilia, più precisamente all'interno dell'impianto di Rida Ambiente Srl. L'accordo è della durata di una settimana, durante la quale si lavorerà per trovare soluzioni ad una problematica sorta dopo il sequestro della discarica di Albano che è stato disposto l'11 marzo dalla Procura di Velletri. L'entità dei rifiuti in arrivo è di circa 500 tonnellate al giorno.