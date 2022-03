Torna ad impennarsi il dato del covid 19 in provincia di Latina che dopo diverse settimane fa registrare oltre mille casi. Sono 1225 infatti i nuovi contagiati riportati nel bollettino odierno della Asl locale che riporta 294 casi nel solo capoluogo pontino, 114 a Fondi, 113 a Formia, Terracina e Aprilia, 58 a Cisterna di Latina, 42 a Sezze, 39 a Gaeta, 36 a Priverno, 36 a Priverno e poi via via in tutti i centri della provincia pontina. Il tutto a fronte di circa 5800 tamponi effettuati tra farmacie e molecolari. Non si registrano decessi, uno soltanto il ricovero, 202 i nuovi guariti,