Stazioni sicure. Per garantire ai pendolari, agli studenti e ai turisti un viaggio tranquillo e sicuro tra Aprilia, il litorale romano e la capitale, i carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia hanno nuovamente avviato una attività di presidio e controllo dei tre scali cittadini. E' in questa ottica che nelle prime ore della giornata odierna hanno fermato per un controllo e per l'identificazione quattro giovani donne di etnia Rom che risultano vivere in via Cavallo Morto, nel territorio comunale di Nettuno. Una volta identificate a loro carico sono emersi numerosi precedenti di polizia proprio per reati contro la proprietà, furti e rapine.

Inoltre due di esse, sprovviste di documenti, sono state accompagnate in Comando per la fotosegnalazione.