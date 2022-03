Seconda farmacia colpita dai banditi in soli sette giorni ad Aprilia. Ieri sera lungo la via Pontina un bandito si è fermato nel parcheggio della Farmacia del Campo. Impugnando una pistola è entrato e si è fatto consegnare l'incasso della giornata per poi fuggire in sella al due ruote lungo la 148.

Come detto si tratta della seconda rapina i danni di una farmacia sul territorio di Aprilia in soli sette giorni. Anche su questo colpo lampo indagano i carabinieri di Aprilia che hanno già ascoltato i testimoni ed acquisito i filmati delle telecamere in cerca di eventuali elementi in comune con il colpo portato a segno una settimana fa lungo via Carroceto nel quartiere Gattone.