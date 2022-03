Accuse che finora non hanno trovato riscontro, tanto da motivare il diniego del giudice del Tribunale di Latina alla richiesta di applicazioni di misure cautelari nei confronti dei carabinieri indiziati.

Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Maurizio Zuppardo scuotono l'Arma dei Carabinieri. Una decina di militari risultano indagati per vicende riferite dal pentito e risalenti agli anni precedenti alla sua scelta di cambiare vita, circostanze legate ai rapporti intercorsi tra alcuni investigatori del Comando provinciale e lo stesso Zuppardo quando quest'ultimo sarebbe stato un loro informatore: in cambio delle soffiate, sostiene, avrebbe ricevuto trattamenti di favore, anche droga sequestrata durante le operazioni.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli