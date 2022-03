Si è conclusa alle 21 l'autopsia sulla salma di Manuel Fasolilli, il trentenne setino deceduto nell'incidente stradale sabato notte all'incrocio tra la SS 7 Appia e Migliara 45. Al termine dell'esame condotto dal medico legale che consegnerà gli esiti nelle prossime settimane, il corpo è stato riconsegnato alla famiglia che ha disposto per i funerali. Le esequie si svolgeranno domani, giovedì 17 marzo, presso la chiesa di San Carlo a Sezze Scalo, alle 15:00.

