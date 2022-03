Dalle 20:30 di questa sera e per le prossime 24 ore in zona Cisterna di Latina il Reparto Territoriale di Aprilia ha attivato un servizio coordinato ad alto impatto di controllo del territorio, anche attraverso l'ausilio dei reparti di specialità dell'arma NAS, NIL, cinofili, raggruppamento elicotteristi, squadra intervento operativo e militari delle stazioni. Posti di controllo sono in corso lungo via Aldo Moro nella zona di San valentino sotto il controllo dall'altro di un elicottero