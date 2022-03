Un furto che ha fruttato poco al malvivente che ha agito in piena notte e sulle cui tracce sono i militari dell'Arma.

L'autore del furto ha sfondato la porta d'ingresso portando via qualche prodotto utilizzato dal titolare dell'attività e pochi spiccioli che aveva in cassa.

Furto nella notte all'interno di un salone da parrucchiere in via Appia a Scauri.

