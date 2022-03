Nel corso dell'attività venivano rinvenute, inoltre, anche una dozzina di cartucce a palla unica per armi da fuoco di vario calibro, che anch'esse venivano sottoposte a sequestro.

Nel corso della perquisizione domiciliare effettuata nei confronti del fermato, estesa anche ad una seconda abitazione ubicata in una zona centrale di questo capoluogo, venivano rinvenuti, abilmente occultati, circa 900 grammi di hashish, 300 grammi di cocaina e 200 grammi di marijuana, nonché materiale per il confezionamento della droga e documentazione riconducibile allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata di ieri, gli agenti Squadra Mobile di Latina, congiuntamente ai colleghi di Roma, con il supporto di unità cinofile antidroga, nell'ambito di coordinati servizi interprovinciali volti al contrasto del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, individuava in una zona prossima al lido di Latina, un vero e proprio supermarket dello spaccio allestito all'interno di una casa privata.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli