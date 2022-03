Tragedia nella notte nelle campagne di San Felice Circeo, dove un uomo ha perso la vita a causa dell'incendio in un modulo prefabbricato. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, nella struttura si trovavano due persone, operai presso un'azienda agricola. Ignote al momento le cause dell'incendio. Divampate le fiamme, uno dei due operai è riuscito a fuggire, mentre non c'è stato nulla da fare per l'altro. Sull'accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri.