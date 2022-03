Un numero elevatissimo di carabinieri in campo per una vasta operazione di controllo e prevenzione sul territorio di Cisterna. Un servizio definito dagli stessi militari ad "alto impatto" e voluto dal comando territoriale di Aprilia diretto dal tenente colonnello Paolo Guida. Ventiquattrore di intenso lavoro per far sentire la presenza degli uomini dell'Arma nei luoghi sensibili della città. Durante il colloquio della scorsa settimana tra i vertici dell'Arma territoriale ed i rappresentanti dei comitati di quartiere cittadini la richiesto unanime era stata quella di una maggiore presenza sul territorio con controlli tesi ad arginare fenomeni di delinquenza giovanile e microcriminalità. Un input prontamente recepito dai militari che tra mercoledì sera e tutto giovedì hanno dato un segnale forte alla città di Cisterna che è stata completamente "ribaltata", specialmente la zona popolare di San Valentino: 150 le persone controllate, 80 invece le vetture sottoposte ad accertamenti su strada. In ventiquattro ore sono state effettuate anche 11 perquisizioni domiciliari. Tre persone sono state denunciate a piede libero e quattro per violazione al codice della strada. A cinque persone è stata irrorata una sanzione amministrativa.

Per l'operazione sono stati impegnati diversi reparti. Un elicottero ha sorvolato il quartiere di San Valentino per tutta mercoledì notte così come per gran parte di giovedì. Un monitoraggio dall'alto continuato perlustrando anche altre zone della città, considerate sensibili. A terra invece, gli uomini del reparto cinofili hanno effettuato controlli mirati, anche in diverse abitazioni sempre nel quartiere di San Valentino. I palazzi popolari sono stati passati al setaccio: androni delle scale, cantine e terrazze. E sempre con l'ausilio dei cani del reparto cinofili sono state effettuate perquisizioni anche in luoghi pubblici.