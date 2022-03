Altro migliaio di casi Covid nel conto provinciale. Sarà colpa della variante Omicron o della sottovariante Omicron 2, ma il numero dei contagi resta alto e questo sta a significare che l'emergenza sanitaria è tutt'altro che finita nonostante le misure meno restrittive a cui stiamo andando incontro. Anche nella giornata di oggi la Asl di Latina, nel consueto bollettino quotidiano della pandemia, ha segnalato per la precisione 1.069 (dopp i 1.074 di ieri), e già questo dato dà l'idea di come non si possa ancora parlare di emergenza in archivio. Da rimarcare anche le cifre dei Comuni in vetta alla "scomoda" classifica: 293 casi nel capoluogo, 105 ad Aprilia, 127 a Fondi (che continua ad essere monitorata proprio per l'aumento di questo periodo) e 87 a Terracina, 65 a Formia e 41 a Cisterna di Latina. In riferimento alle ultime 24 ore, vanno poi sottolineate 192 guarigioni e 273 vaccinazioni, 5 ricoveri e fortunatamente anche oggi nessun decesso.



Intanto il contagio sta risalendo anche nelle scuole, visto che il report settimanale della stessa Asl pontina mette in evidenza, oltre alla situazione complessiva attuale - 1.347 alunni/studenti e 96 docenti e personale Ata positivi e 98 classi in quarantena -, il raffronto tra il dato del periodo 2-8 marzo e quello 9-15 marzo: si è passati da 1.141 a 1.443 positività (612 per i bambini sotto i 14 anni e 414 per la fascia d'età 14-18 anni).

Aprilia 105

Bassiano 5

Campodimele -

Castelforte 6

Cisterna di Latina 41

Cori 20 1

Fondi 127

Formia 65

Gaeta 33

Itri 36

Latina 293

Lenola 9

Maenza 6

Minturno 25

Monte San Biagio 13

Norma 10

Pontinia 19

Ponza 4

Priverno 24

Prossedi 3

Roccagorga 4

Rocca Massima 2

Roccasecca dei Volsci 3

Sabaudia 28

San Felice Circeo 17

Santi Cosma e Damiano 11

Sermoneta 19

Sezze 24

Sonnino 9

Sperlonga 14

Spigno Saturnia 4

Terracina 87

Ventotene 3

TOTALI 1069