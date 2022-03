Indagini lampo dei carabinieri di Scauri di Minturno, che a conclusione dell'attività intrapresa a seguito dei furti perpetrati nella notte di giovedì, ai danni di tre esercizi commerciali del luogo, hanno denunciato un 20enne.

Il giovane, in stato did etenzione per altra causa, è stato denunciato alla Procura di Cassino e già agli arresti domiciliari: per compiere l'attività delittuosa, commessa con l'effrazione dei vetri antisfondamento attraverso un tombino di ghisa, si è anche procurato un taglio alla mano, lasciando sul luogo diverse tracce di sangue.

Considerato che il 20enne si trovava agli arresti domiciliari per reati dello stesso genere, è stato denunciato anche per il reato di evasione.