Animali investiti da un treno tra Itri e Fondi, traffico bloccato da sud in direzione Roma. L'incidente è avvenuto attorno alle ore 16 ma ancora adesso, sulla linea Napoli-Roma via Formia, ci sono disagi e ritardi. Trenitalia sta predisponendo mezzi sostitutivi per i passeggeri bloccati.

Trenitalia ha comunicato pochi minuti fa che "il traffico permane sospeso in direzione Roma, in corso l'invio del mezzo di soccorso. Maggior tempo di percorrenza fino a 50 minuti per i treni in viaggio".

Insomma un pomeriggio di disagi per i pendolari.