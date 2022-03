In casa aveva un chilo di cocaina suddivisa in 30 panetti e poi materiale per il confezionamento delle dosi oltre a 100 euro probabile provento di spaccio. E' la scoperta che hanno fatto i Carabinieri della stazione di Sabaudia nell'ambito di un servizio antidroga in casa di un 46 enne di Latina, già noto negli archivi delle forze dell'ordine. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della Compagnia di Latina per contrastare il fenomeno dello spaccio hanno perquisito un appartamento nel centro della città e alla fine i sospetti si sono rivelati fondati e hanno portato al ritrovamento della droga. L'indagato è stato arrestato ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nei giorni scorsi sempre i Carabinieri nell'ambito di un altro servizio predisposto dal Comandante Provinciale Lorenzo D'Aloia, avevano arrestato un impiegato anche lui residente nel capoluogo che in casa aveva 15 grammi di cocaina. L'operazione era stata condotta dai militari del Nulceo Investigativo insieme ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia con il supporto dei militari cinofili del posto fisso dei Carabinieri al 70esimo Stormo dell'Aeronautica di Latina Scalo. In questo caso si è rivelato infallibile il fiuto del cane Leroy, un pastore tedesco effettivo del posto fisso dei Carabinieri che ha permesso di rinvenire la sostanza stupefacente.