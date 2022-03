È successo nel primo pomeriggio, probabilmente a causa di uno spostamento improvviso del carico a bordo del camion mentre effettuava la curva della rotatoria. Illesa la donna che sedeva al volante dell'autocarro, mentre è stato poi necessario l'intervento del soccorso stradale per rimuovere il mezzo: per la gestione della viabilità sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale.

Un autocarro che stava trasportando bibite , principalmente casse di bottiglie d'acqua, si è ribaltato su un fianco mentre percorreva la rotatoria di via del Lido a Latina sotto al cavalcavia della strada statale Pontina.

