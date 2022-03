Un vasto incendio è scoppiato nel piazzale di una società di logistica in via Gloria, alle porte di Latina Scalo. In circostanze al vaglio di Vigili del fuoco e Carabinieri, le fiamme sono divampate da un' area adibita allo stoccaggio di cassonetti nuovi pronti per la consegna. Non è chiaro in che maniera si sia innescato il rogo, ma in pochi minuti ha raggiunto dimensioni notevoli creando una colonna di fumo visibile in tutto il circondario. È in corso una vera e propria task force dei soccorritori per domare le fiamme e circoscrivere l'incendio. Al momento non risultano persone coinvolte.