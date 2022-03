Giulia Schiff, ex pilota dell'Aeronautica militare, che denunciò atti di nonnismo presso la scuola di volo di Latina, è partita per l'Ucraina per combattere come volontaria nelle Forze Speciali della Legione Internazionale.

Ieri , infatti, non era presente all'udienza al tribunale di Latina del processo che vede sotto accusa otto militari del Comani per lesioni nei confronti della allora allieva pilota. La ragazza si trova a Kiev insieme alle Forze speciali della Legione internazionale per combattere in difesa dell'Ucraina. E' l'unica donna del gruppo e racconterà la sua esperienza alla trasmissione di Italia Uno Le Iene. Domani sera ci sarà il suo primo reportage dai teatri di guerra.