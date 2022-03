Sono 802 positivi in provincia di Latina a fronte di quasi tremila tamponi effettuati, con il capoluogo capofila con 248 contagiati. Aprilia 91, Formia 56, Terracina 55. Tornano anche le vittime che purtroppo sono due. Si tratta di una donna del 1932 di Latina e un'altra donna del 1963 di Pontinia. Sono 278 i guariti, 2 i ricoverati. Sono 398 le persone vaccinate. Di seguito il dettaglio comune per comune.

