Nel tardo pomeriggio di ieri, personale della Squadra Mobile di Latina ha tratto in arresto per estorsione aggravata un giovane del capoluogo pontino raggiunto da un Ordine di Carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni – Ufficio Esecuzioni Penali di Roma

Il provvedimento dell'Autorità giudiziaria è stato emesso in quanto il predetto deve espiare una pena residua di anni uno, mesi quattro e giorni 15 di reclusione per il reato di estorsione aggravata, commessa in concorso con un altro complice, i cui fatti risalgono al 2010.

I mirati servizi di rintraccio dell'uomo, predisposti dagli investigatori della Squadra Mobile, hanno consentito di individuarlo presso la sua abitazione e dare così esecuzione al richiamato provvedimento restrittivo.

L'arrestato, 27enne, dopo le formalità di rito è stato tradotto presso un Istituto Penitenziario appositamente individuato dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.