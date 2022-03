Altri 928 positivi in provincia di Latina dove il covid 19 continua a far registrare numeri importanti. Sono 250 i nuovi contagi nella sola città di Latina, supera il centinaio anche Aprilia, mentre seguono Fondi e Formia con circa 80 nuovi positivi. Sono 48 i contagiati a Cisterna, 33 a Minturno, 30 a Sabaudia e 26 a Sezze, per citare i comuni più colpiti. Il tutto a fronte di quasi 4mila tamponi effettuati. Sono 6 le persone che sono dovute ricorrere al ricovero, 233 i guariti e fortunatamente nessun decesso nelle ultime 24 ore. In 233 si sono vaccinati ieri.

«La situazione è molto delicata - ha sottolineato il responsabile del Dipartimento di Prevenzione della Asl - Il numero di contagi resta molto elevato: stiamo registrando un gran numero di reinfezioni soprattutto tra i più giovani, i dati del contagio scolastico dell'ultima settimana sono allarmanti. Purtroppo la diffusione di Omicron 2 che viaggia con una diffusione molto più veloce rispetto ai ceppi precedenti (contagia almeno il 20 per cento più velocemente) non va sottovalutata. E nei prossimi giorni ci attendiamo anche un incremento dei ricoveri: con il seguente aumento della pressione ospedaliera».

Aprilia 112

Bassiano 2

Campodimele 1

Castelforte 3

Cisterna di Latina 48

Cori 13

Fondi 82

Formia 78

Gaeta 22

Itri 14

Latina 250

Lenola 7

Maenza 3

Minturno 33

Monte San Biagio 10

Norma 5

Pontinia 19

Ponza 6

Priverno 26

Prossedi 6

Roccagorga 2

Rocca Massima 5

Roccasecca dei Volsci 3

Sabaudia 30

San Felice Circeo 9

Santi Cosma e Damiano 7

Sermoneta 21

Sezze 26

Sonnino 11

Sperlonga 6

Spigno Saturnia 1

Terracina 62

Ventotene 5

TOTALI 928