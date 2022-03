Momenti di paura nel pomeriggio di oggi a Foce Verde, sul lungomare di Latina, dove un incendio ha interessato un campeggio nel quale avevano trovato una sistemazione alcuni senzatetto.

In circostanze ancora da accertare, il violento rogo ha interessato due baracche e un camper in parte utilizzate come dimore e in parte come ricovero per le attrezzature balneari. In pochi istanti le fiamme hanno preso il sopravvento e una densa colonna di fumo si è alzata sul litorale, attirando l'attenzione di numerosi passanti, alcuni dei quali si sono avvicinati per verificare se ci fossero persone in difficoltà e hanno dato l'allarme.

A intervenire per primi, salvando tre degli occupanti del campeggio, sono stati gli agenti di una pattuglia della Squadra Volante e un poliziotto libero dal servizio, che hanno anche tirato fuori numerose bombole di gas. Nel frattempo erano intervenuti anche i Vigili del Fuoco che hanno prontamente contenuto l'avanzata delle fiamme, domando il rogo. I tre senzatetto, due uomini e una donna intossicati senza gravi conseguenze, sono stati poi soccorsi da un'ambulanza del 118.