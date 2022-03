Non ce l'ha fatta Riccardo Dell'Omo, il 35enne di San Felice Circeo rimasto coinvolto giovedì mattina in un grave incidente stradale avvenuto lungo via Monte Circeo.

L'uomo, dopo il sinistro avvenuto tra lo scooter su cui viaggiava e un'automobile, era stato trasportato d'urgenza in elicottero al "San Camillo" di Roma, dov'è deceduto. Cordoglio e incredulità in paese, dove il 35enne era molto conosciuto anche per via dell'attività svolta come musicista e insegnante di fisarmonica.

Il sindaco, Giuseppe Schiboni, ha commentato: "Una giovane vita stroncata con un incidente stradale e sempre dolorosa per una comunità, soprattutto quando hai avuto modo di apprezzare le doti e la disponibilità di questo giovane padre, che conoscevo personalmente e che ho sempre apprezzato. Lascia la moglie e tre figli piccoli e da genitore sento ancora più il peso di questa morte. Il richiamo alla prudenza e all'attenzione alla guida non è mai troppo, quando ci troviamo di fronte a queste tragedie ed proprio per questo sento il dovere di stringere a noi, come comunità, questa famiglia, colpita da questa inspiegabile tragedia. Questo è il momento della riflessione e del silenzio".