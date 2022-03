Un giovane si è reso protagonista ieri di una rocambolesca fuga dalla Polizia terminata col suo arresto, una folle impresa in apparenza ingiustificata, che ha rischiato di mettere in pericolo ignari passanti: il ragazzo è stato assicurato alla giustizia dalle pattuglie della Squadra Volante, al termine di un'operazione che non gli ha lasciato scampo, grazie principalmente all'impiego della pattuglia "Nibbio" in moto voluta per potenziare i servizi di controllo del territorio in maniera sempre più capillare, alla luce anche dei brillanti risultati garantiti in passato. Gli investigatori del questore Michele Maria Spina stanno ora ricostruendo l'accaduto per capire i risvolti che si celano dietro un comportamento simile.

Tutto è nato dopo la segnalazione di una lite animata in strada alle spalle del condominio Colosseo, in viale Le Corbusier. Al loro arrivo i poliziotti avevano trovato una ragazza che aveva avuto un'accesa discussione con l'ex fidanzato, scappato prima dell'arrivo degli agenti portandole via l'auto. Così i poliziotti della Squadra Volante, una pattuglia in moto, avevano iniziato le ricerche e si erano imbattuti nel ragazzo poco lontano: quando gli avevano fatto cenno di fermarsi, lui aveva accostato, ma si era trattata di una finta perché era subito ripartito a folle velocità, imboccando viale Le Corbusier in direzione della Pontina.