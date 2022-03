Attimi di paura ieri poco dopo le ore 16 a Cisterna per le sorti di un bambino prontamente soccorso dallo staff sanitario. Il piccolo stava giocando nella sua abitazione all'inizio di via Guglielmo Marconi, quando ha accusato un malore e si è accasciato a terra. I genitori hanno immediatamente chiesto aiuto al pronto intervento, giunto da Aprilia con un'ambulanza. Lo staff sanitario viste le delicate condizioni del piccolo ha richiesto l'ausilio dell'eliambulanza. L'equipe di Pegaso è atterrata nel terreno che separa via Marconi da via Monti Lepini. Una volta stabilizzato il bambino a bordo dell'ambulanza e preparato al trasporto aereo, il personale sanitario l'ha trasportato fino all'elicottero. Salito anche il padre, l'equipe di Pegaso è partito alla volta di Roma, direzione ospedale Bambin Gesù.