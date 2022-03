Ha ricostruito i fatti e ripercorso gli abusi sessuali subiti dal padre quando lei era ancora minore. Ci sono stati momenti della sua deposizione in cui si è fermata e ha pianto e ha accusato un malessere perchè ha rivissuto l'incubo. Si è svolto ieri in Tribunale a Latina, davanti al giudice Giorgia Castriota e al pubblico ministero Martina Taglione, l'incidente probatorio nel corso del quale ha deposto una ragazza di Latina, assistita dall'avvocato Italo Montini, vittima di violenza sessuale da parte del padre detenuto in carcere e che era collegato nell'aula della Corte d'Assise in videoconferenza. L'audizione dai risvolti drammatici è durata oltre cinque ore ed è finita ieri pomeriggio. E' stato il magistrato inquirente, titolare del fascicolo, a chiedere al giudice l'incidente probatorio per cristallizzare e blindare in questo modo una prova da portare al dibattimento come la testimonianza della parte offesa, sostenuta durante il suo drammatico racconto anche da un supporto psicologico.