Anche nella settimana trascorsa la Questura di Latina ha intensificato l'attività di controllo del territorio impiegando oltre 250 Volanti, supportate da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e con la collaborazione delle pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Latina e dei suoi distaccamenti dislocati nella provincia, nonché dalle unità cinofile per aumentare il controllo del territorio al fine di garantire la sicurezza ai cittadini, contrastare i reati di tipo predatorio e in materia di stupefacenti.

Nel corso dei controlli sono state identificate oltre 1600 persone, controllati 700 veicoli, 32 esercizi pubblici, elevate 121 contravvenzioni per violazioni al codice della strada con 2 patenti e 6 carte di circolazioni ritirate. A Latina e provincia sono stati inoltre effettuati 115 posti di controllo; 60 gli extracomunitari controllati per la verifica dei titoli di soggiorno e la regolare posizione sul territorio Nazionale.

Sono 4 le persone tratte in arresto, tra le quali si segnalano una per resistenza a Pubblico Ufficiale, una per stalking e una raggiunta da un ordine di carcerazione per il reato di estorsione, dovendo ancora scontare la pena di anni uno, mesi 4 e giorni 15 di reclusione.

La mirata ed incisiva attività di Polizia Giudiziaria ha portato anche alla segnalazione di 2 minori alla Prefettura di Latina per la violazione della normativa sulle sostanze stupefacenti, in quanto entrambi i giovani sono stati trovati in possesso di circa un grammo di marijuana per uso personale, con il relativo sequestro della droga.

Sempre in ambito provinciale, invece, sono state denunciate in stato di libertà 11 persone per vari reati, tra i quali figurano quelli di truffa aggravata, minacce, violazione della normativa Covid, porto illegale di oggetti atti ad offendere e insolvenza fraudolenta.

In questa settimana, inoltre, è stata eseguita una misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa nell'ambito dei reati di maltrattamenti in famiglia emessa dalla competente Autorità giudiziaria.

Ancora, il Questore di Latina, nell'ambito della costante attività di monitoraggio e prevenzione dei reati contro le donne e le vittime vulnerabili, ha emesso 2 misure di prevenzione dell'Ammonimento nei confronti di altrettanti soggetti responsabili di stalking.

I provvedimenti sono stati applicati dall'Ufficio Misure di Prevenzione della Divisione Polizia Anticrimine di Latina.