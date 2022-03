Sono 360 i nuovi casi di covid 19 registrati in provincia di Latina nelle ultime 24 ore. Un dato figlio dei pochi tamponi processati la domenica, quando non vengono scaricati praticamente per niente i dati di laboratori e farmacie. C'è però una vittima, si tratta di un anziano classe 1948 residente a Latina. Sono 136 i nuovi casi nel capoluogo pontino che è di gran lunga l'aera più colpita della giornata. Sono 63 i guariti, 1 il ricovero mentre sono soltanto 17 i vaccinati.

Aprilia 27

Bassiano 1

Campodimele -

Castelforte 2

Cisterna di Latina 26

Cori 10

Fondi 4

Formia 24

Gaeta 6

Itri 1

Latina 136 1

Lenola 1

Maenza 3

Minturno 18

Monte San Biagio -

Norma 3

Pontinia 2

Ponza 8

Priverno 8

Prossedi -

Roccagorga 1

Rocca Massima -

Roccasecca dei Volsci 2

Sabaudia 6

San Felice Circeo 1

Santi Cosma e Damiano 4

Sermoneta 7

Sezze 20

Sonnino 8

Sperlonga -

Spigno Saturnia 3

Terracina 28

Ventotene -

TOTALI 360