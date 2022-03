Un singolare incidente stradale si è registrato nel pomeriggio di ieri nel centro di Latina, in viale XXIV Maggio, dove un giovane è stato investito mentre attraversava la strada. La singolarità sta nel fatto che la vettura era in manovra, stava percorrendo un tratto in retromarcia per parcheggiare lungo la corsia della circonvallazione che porta verso il Tribunale. È successo nei pressi della parrocchia dell'Immacolata, dove sono intervenuti gli operatori sanitari del servizio 118 e la Polizia Locale, che si è occupata dei rilievi, ma anche della gestione della viabilità durante le fasi del soccorso.



Il pedone investito è un ragazzo di origine nordafricana, ospite di un centro d'accoglienza del capoluogo, che ieri pomeriggio attraversava il centro di Latina a piedi in compagnia di altri suoi connazionali. A quanto pare non si sarebbe accorto della vettura, una Fiat 500 guidata da un uomo, che si era fermata lungo il bordo della strada per la manovra. A sua volta l'automobilista, procedendo in retromarcia, tradito dalla mossa repentina del giovane, non ha fatto in tempo a evitarlo e lo ha urtato alle gambe all'altezza del ginocchio. In seguito all'impatto, il giovane è caduto a terra dolorante, con una vistosa lesione proprio a un ginocchio: soccorso da un'ambulanza del 118, è stato poi trasportato in ospedale con una sospetta frattura. Sono stati necessari poi gli accertamenti del caso, da parte della Polizia Locale, per l'identificazione del ragazzo che al momento dell'incidente non aveva con sé i documenti d'identità.