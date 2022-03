Sono 1500 i casi di covid 19 in provincia di Latina nella giornata odierna. Il bollettino parla di un nuovo innalzamento dei contagi dopo due giorni del weekend in cui i dati venivano falsati per via dei pochi tamponi effettuati. C'è anche oggi un decesso, a Latina, dove i casi odierni sono 363. Tantissimi contagi anche ad Aprilia, 193, Formia, 133, Fondi, 128, Terracina, 127. Sono 273 i guariti, 3 i ricoverati, 393 i nuovi vaccinati.

Aprilia 193

Bassiano 4

Campodimele 1

Castelforte 4

Cisterna di Latina 84

Cori 27

Fondi 128

Formia 133

Gaeta 39

Itri 46

Latina 363

Lenola 20

Maenza 9

Minturno 46

Monte San Biagio 26

Norma 12

Pontinia 27

Ponza 6

Priverno 24

Prossedi -

Roccagorga 8

Rocca Massima -

Roccasecca dei Volsci 5

Sabaudia 38

San Felice Circeo 6

Santi Cosma e Damiano 17

Sermoneta 31

Sezze 48

Sonnino 14

Sperlonga 12

Spigno Saturnia 5

Terracina 127

Ventotene 1

TOTALI 1504