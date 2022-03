Un terrificante impatto tra un camion e una Fiat Punto con il bilancio di due persone ferite, finite in ospedale. L'incrocio dei Cinque Archi sulla strada che collega Cisterna a Campoleone torna ad essere teatro di incidente stradali.

L'ultimo in ordine di tempo nel pomeriggio di martedì 29 marzo, intorno alle 18 nel territorio di Velletri. Ad entrare in collisione un camion per il trasporto di merci e una Fiat Punto prima serie. Quest'ultima è finita con la parte anteriore sinistra nel vano motore del grosso mezzo. Sul posto sono giunte due ambulanze del gruppo San Paolo della Croce e un'auto-medica. La strada è rimasta parzialmente chiusa diverse ore per permettere prima i soccorsi ai feriti e poi per i rilievi del sinistro, a cura degli agenti della Polizia Locale del Comando di Velletri.