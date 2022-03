Un incidente stradale è avvenuto questa mattina in via Adige una traversa di via Romagnoli, per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Locale, tre auto sono rimaste coinvolte nel sinistro. I mezzi coinvolti sono una Audi che era parcheggiata, una Fiat Punto e una Matiz con a bordo padre, madre e figlio, un bambino nato a febbraio.

Subito è scattato l'allarme al 118, la madre e il neonato sono stati trasportati in ospedale al Santa Maria Goretti e sottoposti a tutte le cure del caso. Fortunatamente le loro condizioni non sono gravi e sono fuori pericolo di vita. Gli agenti della Polizia locale sono rimasti a lungo per eseguire un accurato sopralluogo e ricostruire la dinamica.