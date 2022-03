Un colpo che ha fruttato un ingente bottino quello messo a segno l'altra sera, poco dopo le 19, in via Valtellina ad Aprilia, presso il supermercato Conad.

Erano infatti passate da pochi minuti le 19 quando un uomo, in sella ad uno scooter, è arrivato nel piazzale dell'attività commerciale. Qualcuno lo ha anche visto scendere ed entrare senza levarsi il casco integrale che aveva in testa. Un volta dentro ha puntato le casse. Ha estratto una pistola e ha intimato alla cassiera di consegnare i soldi contanti.

Un bottino di tutto rispetto che supera probabilmente i 1.700 euro che il rapinatore ha arraffato ed è fuggito via rimontando in sella. E' durato, come spesso avviene in questi casi, pochi secondi. Qualche cliente potrebbe anche non essersi accorto di nulla fino a quando, una volta che il rapinatore ha guadagnato l'uscita, è stato dato l'allarme al 112. La sala operativa ha inviato sul posto sia i militari del Nucleo radiomobile che i colleghi di Campoverde.