Un dato in lieve ribasso ma sempre elevato quello del covid 19 in provincia di Latina. Sono 950 i nuovi positivi, di cui 290 nel solo capoluogo, 164 ad Aprilia, 75 a Formia e 27 a Sabaudia. Sono 184 i guariti, 4 i ricoverati, 391 i vaccinati. Non si registrano decessi

Aprilia 164

Bassiano 4

Campodimele -

Castelforte 1

Cisterna di Latina 45

Cori 16

Fondi 45

Formia 75

Gaeta 12

Itri 16

Latina 290

Lenola 12

Maenza 8

Minturno 21

Monte San Biagio 19

Norma 7

Pontinia 17

Ponza 7

Priverno 13

Prossedi -

Roccagorga 3

Rocca Massima 3

Roccasecca dei Volsci 2

Sabaudia 27

San Felice Circeo 7

Santi Cosma e Damiano 7

Sermoneta 21

Sezze 32

Sonnino 9

Sperlonga -

Spigno Saturnia 2

Terracina 64

Ventotene 3

TOTALI 952