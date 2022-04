Oltre agli accertamenti curati da Carabinieri e Vigili del fuoco per individuare la causa e valutare le dotazioni di sicurezza del sito, la piattaforma logistica di via Gloria a Latina Scalo è finita anche al centro delle attenzioni dell'Arpa Lazio per quanto riguarda la valutazione sull'impatto che il maxi incendio della scorsa settimana ha avuto sull'ambiente circostante. I tecnici dell'agenzia regionale hanno infatti installato una centralina, a breve distanza dall'area interessata, dotata di uno strumento necessarie a verificare l'eventuale presenza di sostanze inquinanti nell'aria: stando al report pubblicato a distanza di alcuni giorni, la zona in cui si trova l'azienda interessata dal rogo non ha fatto registrare sforamenti dei livelli di guardia.

L'incendio si era sviluppato nel piazzale di una società di logistica che si trova alle porte del centro abitato di Latina Scalo, dov'erano depositati i nuovi cassonetti della raccolta differenziata del capoluogo, in attesa di essere consegnati all'azienda comunale Abc. Nell'ambito dell'inchiesta avviata dalla Procura di Latina, gli investigatori stanno lavorando per stabilire se ci sia stato dolo o colpa, ovvero se le fiamme siano state innescate intenzionalmente oppure se si è trattato di un rogo accidentale, dovuto comunque a una situazione di pericolo. Avevano preso fuoco alcuni dei cassonetti accatastati e materiali legati comunque al montaggio dei secchi, in un punto del piazzale dove erano accastati anche elettrodomestici guasti o usati che la stessa società di logistica raccoglie al momento di consegnare quelli nuovi.