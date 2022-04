È di due morti il bilancio di un terribile incendio avvenuto questa notte in una traversa di via della riserva nuova ad Aprilia. Il rogo è divampato all'interno di un'abitazione singola in cui stavano dormendo padre (classe 1945) e figlio di 52 anni. Le due vittime sono state sorprese dal fumo che ha in pochi istanti riempito tutti i locali della piccola abitazione non lasciando scampo a nessuno dei due. Sul posto poco dopo la mezzanotte si sono precipitati alcune squadre dei vigili del fuoco, due ambulanze, e i militari dell'Arma del reparto territoriale di Aprilia, ma per padre e figlio ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. L'immobile è stato posto sotto sequestro dall'autorità giudiziaria in attesa delle conclusioni dell'indagini sulle cause che hanno scatenato l'incendio e quindi anche il decesso delle tue vittime.