Grave incidente stradale nella notte avvenuto nella zona di Sermoneta Scalo. L'auto, per motivi ancora al vaglio, è finita fuori strada e l'uomo alla guida, un 30enne di luogo, è rimasto ferito ed è ricoverato all'ospedale Goretti in gravi condizioni. Sul posto è intervenuto il personale del 118 e i vigili del fuoco, il cui lavoro si è reso necessario per estrarre il ferito dall'abitacolo.