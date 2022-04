Un dato praticamente identico a quello di ieri quello relativo al Covid 19 in provincia di Latina nelle ultime 24 ore. Si registrano infatti 955 nuovi casi, su 4700 tamponi effettuati. Sono 274 i positivi registrati a Latina. Tra i comuni più colpiti come sempre Aprilia con 123, Cisterna con 100, Formia con 70, Terracina con 63. Fortunatamente non si registrano decessi, mentre è soltanto uno il ricovero nella giornata di ieri, 217 i guariti.